Nuevos correos de Epstein confirman que la foto de Andrés y Virginia Giuffre es real

Los documentos revelados del caso Jeffrey Epstein dieron un nuevo y duro golpe al expríncipe Andrés, confirmando la autenticidad de la famosa fotografía en la que aparece junto a Virginia Giuffre. Esta imagen, donde el royal agarra a Giuffre de la cintura, ha sido objeto de controversia durante años, pues Andrés había argumentado repetidamente que podía ser falsa.

La confirmación proviene de una serie de correos electrónicos que el pederasta estadounidense intercambió con un periodista en 2011. En uno de los mensajes, Epstein escribió de manera directa: “Sí, ella estaba en mi avión, y sí, tiene esa fotografía tomada con Andrés, como tantos de mis empleados tienen”, echando por tierra la estrategia de negación del entorno del príncipe.

En la célebre imagen, que Giuffre adjuntó en su autobiografía póstuma, ella aparece agarrada por el brazo del duque mientras ambos sonríen a la cámara, y en el fondo se distingue a Ghislaine Maxwell. El lugar donde se tomó la foto fue en el apartamento de Maxwell en Manhattan, lo que subraya la estrecha relación de Andrés con el círculo de Epstein.

