El 20 de marzo, The Walt Disney Company lanzó el live action de Blancanieves, que igual que las adaptaciones predecesoras, se han convertido en un punto de crítica al no ser fiel ni equivalerse a su versión de 1937, la primera película de la productora estadounidense. Incluso, con una semana del estreno, el portal Rotten Tomatoes, que recopila la opinión de la crítica, la califica con un 43 %. Por lo tanto, no muy bueno.

Sin embargo, la fidelidad a las historias originales nunca fue un objetivo para Disney. En la película Saving Mr. Banks (2013), se narra la historia en cómo la productora estadounidense obtuvo los créditos para filmar Mary Poppins de 1964. En el largometraje del siglo XXI, el personaje de Pamela L. Travers, interpretada por Emma Thompson, expresaba el recelo de adaptar la historia para que no pierda la esencia. Una acusación similar a la del público con algunas adaptaciones a live actions.

La versión de Blancanieves de 1937 variaba del cuento recopilado por los Hermanos Grimm, publicado en el siglo XIX, aunque se cree que la historia data de otro relato 300 años más viejo. Desde el objetivo de la reina malvada en tener los órganos de la princesa, que era para comérselos, hasta cómo ella despierta de su envenenamiento, no era de un beso, sino porque la manzana sale de la garganta.

La limpieza de cierta carga siniestra de los cuentos tradicionales u obras literarias fue una misión de Disney para adaptarlos a un público infantil del siglo XX. Lo que sucede con estos mismos relatos en su versión live action, en pleno siglo XXI, cuando son traducidos para un público centennial. En esa línea de alteraciones han pasado historias cómo La Sirenita, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Pinocho, entre otros.



