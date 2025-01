Al alejarse un poco de los focos y las cámaras, la exprotagonista de la serie sobre una numerosa familia decidió estudiar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), así también como en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, metiéndose de lleno a su progreso académico y posteriormente laboral.

Mendler parecía tenerlo todo para convertirse en una estrella pop, incluso la voz. En 2012 sacó su álbum Hello My Name Is..., aún así continuó con sus avances educativos, y terminó creando su propia empresa satelital que tiene como fin "crear una autopista de datos entre la Tierra y el espacio".