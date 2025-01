Este jueves 9 de enero se conoció que el hijo de Marián Sabaté, reconocida presentadora de TV, Alejandro K., fue retenido al norte de Guayaquil. El joven fue involucrado en un presunto delito sexual. Oficiales recibieron la llamada de auxilio por parte de una joven que lo acusó de, supuestamente, haberla retenido contra su voluntad. Los Hackers del Espectáculo se despiden de Marian Sabaté, la reina de la prensa rosa

El programa Los Hackers de la Farándula estuvo en el lugar de los hechos, el Cuartel Modelo, donde se captó a la famosa ecuatoriana bajando de una camioneta, "No tengo idea Lazito, acabo de llegar, me acaban de decir que mi hijo está acusado, no sé de qué, no tengo la menor idea", detalló ella a la televisión nacional.

Imagen de archivo de Marián Sabaté y su hijo. ( )

"Déjame averiguar porque he estado súper preocupada", le dice, "pero estás asustada", responde el reportero de farándula. Más adelante, se encuentran con el joven en cuestión, "ahora me vas a explicar me imagino, qué fue lo que sucedió", le dice la madre a su hijo. ¿Marián Sabaté recibe sus 58 años con nuevo amor?

"Igual como te digo no puedo dar declaraciones hasta el día viernes. El día viernes puedo dar declaraciones, cuando el abogado me lo permita", responde él. "Lo bueno es que estás afuera", replica Marián, y posteriormente lo abraza, "yo pensé que estabas adentro esposado... que terrible... no entiendo", y el video culmina.