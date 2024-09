La despedida no estuvo exenta de momentos de reflexión y humor. Sabaté, fiel a su estilo, recordó anécdotas memorables de su carrera, desde enfrentamientos con celebridades hasta las polémicas que protagonizó y que se convirtieron en titulares de la prensa durante años. “He vivido todo, he dicho lo que otros no se atrevían a decir. Ahora es tiempo de pasar la antorcha, pero me voy con el corazón lleno”, expresó la presentadora, sin ocultar su emoción ante el cariño de sus colegas y seguidores.

El impacto de Sabaté en la prensa rosa fue indiscutible. Desde su debut en televisión en los años 90, su estilo atrevido y su capacidad para sacar confesiones inesperadas de los famosos la convirtieron en un referente. Para muchos, su nombre es sinónimo de escándalo, glamour y controversia, y su partida deja un vacío difícil de llenar en un mundo cada vez más digitalizado.