Ariana Grande y Miley Cyrus se reencuentran en los Globos de Oro 2025

El reencuentro en los Globos de Oro no solo revivió su amistad, sino que también celebró el crecimiento y el éxito de ambas en la industria del entretenimiento.

Ariana Grande, nominada por su trabajo en el musical Wicked, deslumbró con un sofisticado vestido de Givenchy en tono amarillo pálido, combinado con guantes largos blancos y cristales de Swarovski, que le otorgaron un aire de elegancia clásica.

Por su parte, Miley Cyrus, que competía por el premio a la Mejor Canción Original por su tema Beautiful That Way de The Last Showgirl, eligió un look en negro de la firma Celine, con sandalias a juego, que subrayó su estilo audaz y contemporáneo.

Aunque las dos artistas se presentaron en la ceremonia con nominaciones en distintas categorías, su presencia en el evento no pasó desapercibida.

