La familia de Ricardo Montaner está de luto: "Estamos rotos"

La familia Montaner está de luto después de la muerte de Rodolfo Rodríguez Miranda, uno de los precursores de la radio venezolana gracias a su trabajo como presidente en radio AM Center y FM Center , así también como empresario discográfico. Pero no solo eso, aún más importante en su corazón, hermano mayor de Marlene Rodríguez, esposa del cantante de clásicas baladas.

El cuñado de Montaner fue un gran ser humano y parte fundamental de su círculo familiar, por lo que se sienten destrozados, así lo dejaron saber en un redes sociales, principalmente el patriarca, debido a la forma en la que Rodolfo marcó su vida y los inicios de su carrera, ya que sin él, nada sería igual.

"Escribo esto en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido Rodolfo Rodríguez Miranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa. Él fue quien me sacó de abajo... Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello", expresó.