Evaluna Montener es duramente criticada al revelar que no asistió al ginecólogo durante su embarazo porque fue "un acto de fe"

La joven esposa del cantante Camilo Echeverry se convirtió en tendencia luego del lanzamiento del episodio de Pensándolo bien, pensábamos mal, programa en el que compartió íntimos detalles sobre su embarazo , generando una ola de críticas, en especial de otras mujeres que no están de acuerdo con la decisión de la menor del clan Montaner.

La mayoría de los usuarios de redes sociales no estuvieron de acuerdo con la joven artista y consideraron que fue un acto de irresponsabilidad de su parte, desde no recurrir a la atención obstétrica convencional a compartir esta infomación con los demás debido a que con los millones de seguidores que tiene en las distintas plataformas digitales, las decisiones y comentarios de Montaner pueden influenciar a jóvenes y llevarlas a realizar acciones que no siempre son acertadas.

Por otro lado, las personas que están de acuerdo que Evaluna no haya recurrido a los métodos tradicionales hacen énfasis en que la niña nació sana y sin dificultades, elogian la maternidad moderna y cómo el papel de la fe tiene un gran rol en momentos cruciales.