"Te voy a decir algo, no la vamos a abrir, esta vaina son como seis litros y no nos lo vamos a poder beber hoy. No vale la pena abrirla", dijo Montaner, según la historia de Camilo, allí es cuando Ricky, hermano de Evaluna, dijo, "Si no se bebe hoy, buscar la manera de llevarla en febrero", momento en que él aprovechó para decir "¡En mi boda!".

Emocionados por la noticia, pero principalmente el patriarca de la familia, pronunció "Eva, la bebemos en la boda". "Evaluna y yo, copiándonos de sus papás, porque ellos lo hacen, y lo vienen haciendo desde hace muchos años, tenemos la idea de renovar nuestros votos cada cinco años. Entonces, en febrero del 2025, van a ser cinco años que son las bodas... ¿de?", exclamó Echeverry, a lo que Montaner terminó, "¡madera!".