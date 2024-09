Una plataforma de derechos musicales en un tribunal federal de Los Ángeles la acusa de haber copiado partes de un lanzamiento del intérprete, se trata de la canción When I Was Your Man. Según la demanda, Cyrus y su equipo de compositores habrían utilizado "varios elementos" de este tema sin la debida autorización para crear su exitoso sencillo.

Sin embargo, la demanda, presentada ayer, no solo apunta a la cantante, sino también a grandes empresas de la industria musical como Sony Music y Apple, que distribuyeron la pista. Además, se incluyen en la lista de demandados a gigantes minoristas como Target y Walmart, por su papel en la difusión del tema.