Ariana Grande lleva esperanza y alegría a los niños de Manchester con una donación navideña emotiva

En un gesto lleno de espíritu navideño, Ariana Grande ha vuelto a demostrar su profundo cariño por la ciudad de Manchester, donando una impresionante cantidad de juguetes y regalos a los niños de los hospitales de la región.

La organización benéfica Manchester Foundation Trust compartió la noticia a través de sus redes sociales el pasado 23 de diciembre, agradeciendo a la cantante por su generosidad.

“¡Gracias, Ariana Grande! Estamos profundamente agradecidos por que haya pensado en nuestros jóvenes pacientes esta Navidad”, expresó la organización en Instagram. Los regalos fueron distribuidos entre bebés, niños y adolescentes en los hospitales Royal Manchester Children’s, Trafford General, Wythenshawe y North Manchester General.

La intérprete de thank u, next ha mantenido un vínculo especial con Manchester desde el trágico atentado suicida de 2017, que dejó 22 fallecidos y cientos de heridos tras uno de sus conciertos en la gira Dangerous Woman. Solo un mes después de la tragedia, Ariana organizó el concierto benéfico One Love Manchester, recaudando fondos para las víctimas y sus familias.

