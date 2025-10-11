De Ecuador a los Emmy Internacional: Alejo Chauvin, el director de fotografía detrás de Y Llegaron de Noche

En medio de una filmación a miles de kilómetros de casa, aislado entre montañas y con la ciudad más cercana a dos horas de vuelo, Alejo Chauvin recibió una noticia que cambiaría el rumbo de su carrera: la serie Y Llegaron de Noche, en la que trabajó como director de fotografía, había sido nominada a los Premios Emmy Internacionales. Lea: ¿Ya viste Chuzalongo? La película ecuatoriana ha sido preseleccionada para los Óscars Para el ecuatoriano, fue un momento de alegría compartida, símbolo de un reconocimiento que trasciende fronteras y celebra la excelencia técnica y artística de un equipo latinoamericano que decidió competir de igual a igual con las grandes producciones del mundo:

“Los Emmy son los premios más importantes de la televisión a nivel mundial. Haber estado con parte del equipo en ese momento fue maravilloso, porque el cine es el arte más colaborativo que existe”, afirma.

Pero, la historia de Alejo Chauvin no se limita a este éxito, sino que se remonta a una historia llena de desafíos, pero también de esfuerzo y aprendizajes que comenzó en un rincón de Tungurahua.

La serie, producida y dirigida por Eugenio Derbez (su última dirección fue en No se aceptan devoluciones en 2013) en conjunto a directores invitados, como Jorge Ulloa, Alejandro Damiani y Pipe Ibarra, representa para Chauvin un desafío técnico y narrativo. Ambientada en la década de 1930, el reto fue recrear la atmósfera visual de esa época con autenticidad:

“Parte de la propuesta fue ser lo más fieles posibles a la época. Rescatamos lentes antiguos y luces que ya no se usan hoy, pero que revivimos para que iluminen como se veía en ese tiempo”, explica.

El resultado fue un producto de nivel internacional. Y Llegaron de Noche compite en los Emmy con producciones de todo el mundo, y también ha llevado a Chauvin a estar nominado a los Premios Produ 2025 como mejor director de fotografía.

De Baños de Agua Santa a la gala de los Emmys

Nacido en Quito y criado en Baños de Agua Santa, Chauvin creció sin televisión ni internet, pero rodeado de naturaleza y arte. “Uno no fotografía con una cámara, uno fotografía con quien uno es”, dice citando a un fotógrafo que admira.

“Crecer en Baños fue una infancia libre, mágica. Caminar a una cascada, ver un amanecer desde la montaña... esas imágenes se te quedan grabadas y terminan influyendo en cómo ves el mundo”.

Esa conexión con su entorno y su curiosidad lo marcaron desde niño, cuando en el hotel familiar un turista francés vio Amélie. “Me impactó la fuerza de sus imágenes. Ese momento me reveló que quería dedicarme al cine”, recuerda.

Los comienzos en Enchufe TV

Alejo Chauvin ha recorrido un largo camino desde su paso por Enchufe TV, donde trabajó por una década. “EnchufeTV fue mi escuela, fue un gimnasio audiovisual”, dice. Allí, aprendió a resolver problemas con creatividad:

“Nos llegaba un guion que decía: esto parece Star Wars. Y era a ver cómo hacemos que se vea como Star Wars con dos luces de ferretería y una camarita”.

Esa misma inventiva lo llevó a México, donde trabaja junto a Eugenio Derbez y su compatriota Jorge Ulloa en proyectos internacionales. Entre ellos, su próxima serie El Juicio, protagonizada por Derbez y Pedro Alonso (Berlín en La Casa de Papel), que se estrenará en Amazon Prime en 2026.

Un año dorado para el cine ecuatoriano

Aunque es una serie de televisión mexicana, el éxito de dos directores ecuatorianos con experiencia cinematográfica en Y Llegaron de Noche se suma al buen momento del cine nacional. En este año, varias producciones como Hiedra de Ana Cristina Barragán o Alucina de Javier Cutrona, película en la que Chauvin también participa, han sido premiadas y ovacionadas en festivales internacionales:

“Este ha sido un gran año para la industria”, afirma. “El cine ecuatoriano arranca desde la adversidad, pero a pesar de eso hay gente muy valiosa haciendo películas que están triunfando en el mundo” dice respecto de la industria nacional.

Inspirar desde la adversidad

A sus 40 años, Alejo Chauvin ha trabajado en más de 300 sketches, 9 series internacionales y 5 películas. Su mensaje a las nuevas generaciones es tan claro como la luz que captura con su cámara:

“Siempre vamos a arrancar con la cuesta arriba, pero eso nos hace más fuertes. Si puedo dar un consejo, es que no se rindan. Yo salí de un pueblito chiquitito en Baños y hoy estoy grabando para grandes plataformas. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden”.

La ceremonia de los Premios Emmy Internacionales se realizará el 24 de noviembre en Nueva York. Alejo Chauvin todavía no sabe si podrá asistir, pero lo tiene claro: la nominación ya es una victoria: