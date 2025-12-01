Joaquín Sabina dice adiós en su último concierto, el que considera "el más importante" de su vida

El cantautor español Joaquín Sabina puso fin a su carrera de más de cinco décadas con su último concierto, ofrecido la noche del 30 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. A sus 76 años, el artista concluyó la gira Hola y Adiós con un emotivo espectáculo, agradeciendo a sus seguidores por haber permitido que sus canciones se colaran en "la memoria sentimental de varias generaciones". Lea: Belén Sánchez, la voz ecuatoriana en el radar de Billboard que transforma la nostalgia en música

Joaquín Sabina en el Movistar Arena. ( )

Sabina comienza ahora una vida de retiro, alejado de los focos y centrada en el "disfrute personal". El artista ya había anticipado sus planes en entrevistas previas, donde detalló que su futuro estaría enfocado en actividades más tranquilas e introspectivas. Lea: Operaron de urgencia a Joaquín Sabina por un derrame cerebral El nuevo plan de vida de Sabina consiste en pasar tiempo en su casa de Madrid, dedicándose a su familia —su esposa, Jimena Coronado, y sus hijas, Carmela y Rocío— y a sus pasiones personales. "Quiero estar en casa, leyendo y pintando", afirmó el artista, quien confesó que el estilo de vida casero se acentuó cuando la fama hizo imposible escribir tranquilamente en bares.

El músico destacó que este cambio de ritmo es más satisfactorio para él:

"Leer, pintar, observar el mundo desde la ventana de mi casa... eso me llena ahora mismo más que subirme a un escenario".