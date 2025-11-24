¿Qué son los Emmy Internacional? El premio a la TV que dos ecuatorianos aspiran

Promocional de Y Llegaron de Noche. ( )

Entendiendo los Emmy Internacionales

Los Premios Emmy Internacionales (International Emmy Awards) son el máximo reconocimiento al mérito artístico y técnico en la televisión mundial, con la excepción de la producción estadounidense.

¿Quién los otorga? Son entregados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (IATAS), con sede en Nueva York.

Su propósito es reconocer los mejores programas de televisión que fueron producidos y transmitidos fuera de los Estados Unidos.

La Ceremonia se celebra anualmente en noviembre en Nueva York, atrayendo a más de 1 200 profesionales. Su primera edición fue en 1973, ampliando el alcance de los premios Emmy originales. Lea: Luiz Fernando Feres, director del documental del Chapecoense, muere en accidente aéreo

Los Emmy Internacional premian lo mejor de la televisión fuera de Estados Unidos. ( )

Los nominados: Jorge Ulloa y Alejo Chauvin

El éxito de la serie de comedia Y llegaron de noche (disponible en plataformas como Amazon Prime Video y Vixx), dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, se debe en gran parte al esfuerzo de dos talentos ecuatorianos clave que han logrado la nominación en la categoría de Comedia: Jorge Ulloa y Alejo Chauvin. Ulloa, conocido por ser el creador de EnchufeTV —su "gimnasio audiovisual"—, ejerce como Codirector de dos episodios de la serie, y se encuentra en Nueva York para la gala, visiblemente impactado por la Gran Manzana que solo conocía por el cine. Lea: Él es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy con Adolescence