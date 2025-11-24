Televisión
¿Qué son los Emmy Internacional? El premio a la TV que dos ecuatorianos aspiran

Jorge Ulloa y Alejo Chauvin representan a Ecuador en la gala global que premia lo mejor de la TV fuera de Estados Unidos.

   
    Jorge Ulloa y Eugenio Derbez en el set de Y llegaron de noche. ( RRS )
Kenneth Triviño
La atención de la industria televisiva internacional se centra hoy en Nueva York, donde se celebra la gala de los Premios Emmy Internacionales.

Ecuador tiene motivos para celebrar, pues dos talentosos realizadores, Jorge Ulloa y Alejo Chauvin, están nominados por su trabajo en la serie de comedia mexicana Y llegaron de noche. Aquí te contamos todos los detalles.

Promocional de Y Llegaron de Noche.
Promocional de Y Llegaron de Noche. ( RRSS )

Entendiendo los Emmy Internacionales

Los Premios Emmy Internacionales (International Emmy Awards) son el máximo reconocimiento al mérito artístico y técnico en la televisión mundial, con la excepción de la producción estadounidense.

  • ¿Quién los otorga? Son entregados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (IATAS), con sede en Nueva York.
  • Su propósito es reconocer los mejores programas de televisión que fueron producidos y transmitidos fuera de los Estados Unidos.

    • La Ceremonia se celebra anualmente en noviembre en Nueva York, atrayendo a más de 1 200 profesionales. Su primera edición fue en 1973, ampliando el alcance de los premios Emmy originales.

    Los Emmy Internacional premian lo mejor de la televisión fuera de Estados Unidos.
    Los Emmy Internacional premian lo mejor de la televisión fuera de Estados Unidos. ( RRS )

    Los nominados: Jorge Ulloa y Alejo Chauvin

    El éxito de la serie de comedia Y llegaron de noche (disponible en plataformas como Amazon Prime Video y Vixx), dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, se debe en gran parte al esfuerzo de dos talentos ecuatorianos clave que han logrado la nominación en la categoría de Comedia: Jorge Ulloa y Alejo Chauvin.

    Ulloa, conocido por ser el creador de EnchufeTV —su "gimnasio audiovisual"—, ejerce como Codirector de dos episodios de la serie, y se encuentra en Nueva York para la gala, visiblemente impactado por la Gran Manzana que solo conocía por el cine.

    Por su parte, Alejo Chauvin, el Director de Fotografía de la producción, fue fundamental en la recreación de la atmósfera visual de los años 30 al rescatar lentes y luces antiguas; con una trayectoria que comenzó en EnchufeTV y que se nutre de su infancia en Baños de Agua Santa, Chauvin resume su filosofía visual así: "Uno no fotografía con una cámara, uno fotografía con quien uno es".

    Y llegaron de noche compite contra producciones de Corea del Sur (Chicken Nugget), Francia (Iris) y Reino Unido (Ludwig), y la gala se dará en la noche del 24 de noviembre.

