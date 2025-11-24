Cine
Fallece Udo Kier, actor de Ace Ventura y Madonna, a los 81 años

El actor alemán, icono de Warhol, Fassbinder y Von Trier, ha fallecido a los 81 años tras una carrera de más de 200 películas.

   
    El actor alemán Udo Kier posa durante el photocall de la película “My Neighbor Adolf” en la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Locarno, en Locarno, Suiza.( Urs Flueeler / EFE )
El mundo del cine despide a Udo Kier, el actor alemán conocido por su inquietante presencia, quien falleció a los 81 años. Su carrera abarcó más de medio siglo y más de 200 producciones, un legado que él mismo calificó con su característico humor: "100 son malas, 50 se pueden ver con una copa de vino y 50 son buenas".

Nacido como Udo Kierspe en 1944, con una infancia marcada por la pobreza en la Alemania de posguerra y un dramático rescate de un hospital bombardeado, Kier se convirtió en un icono de la contracultura LGTBI en los años setenta.

Imagen de 2023 de Udo Kier.
Imagen de 2023 de Udo Kier. ( Nina Prommer / EFE )

Un Icono de la Cine B y el cine de autor

Su salto a la fama internacional se produjo tras un encuentro fortuito que lo llevó a trabajar con la Factoría Warhol. Protagonizó las bizarras cintas de Paul Morrissey, Carne para Frankenstein (1973) y Sangre para Drácula (1974), redefiniendo los monstruos clásicos desde una óptica subversiva.

Kier fue un actor fetiche para los grandes directores europeos:

  • Rainer Werner Fassbinder: Con quien mantuvo amistad desde la adolescencia y trabajó en títulos como Berlín Alexanderplatz.
  • Lars von Trier: Su colaborador más constante, apareciendo en casi todas sus películas, desde Epidemic hasta Nymphomaniac: Vol. II, y siendo el padrino de su hijo.

    • En 1991, Gus Van Sant lo introdujo al público estadounidense con Mi Idaho privado, consolidándolo en Hollywood como un actor de reparto versátil en grandes producciones (Armageddon, Blade), siempre destacando como villano o personaje memorable.

    Su influencia trascendió la gran pantalla. En los noventa, la admiradora Madonna lo seleccionó para su polémico libro Sex y los videoclips de sus éxitos Erotica y Deeper and Deeper.

    En sus últimos años, Kier siguió activo, protagonizando elogiadas cintas independientes como Swan Song (2022) y participando en la aclamada El agente secreto, favorita para la próxima temporada de premios. Su voz y rostro aparecerán póstumamente en el esperado videojuego de terror OD, dirigido por Hideo Kojima.

