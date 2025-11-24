Fallece Udo Kier, actor de Ace Ventura y Madonna, a los 81 años

El mundo del cine despide a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/bruce-willis-demencia-frontotemporal-hija-explica-estado-salud-BA10459558 target=_blank>Udo Kier</a>, el <b>actor alemán</b> conocido por su inquietante presencia, quien falleció a los<b> 81 años</b>. Su carrera abarcó más de medio siglo y más de <b>200 producciones</b>, un legado que<i></i> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/quito-violencia-mujer-embajada-espana-ciclo-cine-debate-AD10460426 target=_blank></a>