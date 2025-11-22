Cortometrajes gratuitos en Quito por el Día contra la Violencia a la Mujer

El dia de la eliminación de la violencia contra la mujer, se estableció en honor a la lucha de las hermanas Mirabal. ( )

El ciclo, que presentará un total de seis cortometrajes del 25 al 27 de noviembre, cuenta con producciones cedidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los organizadores destacan que el cine, incluso en formato corto, es una poderosa herramienta para denunciar y crear conciencia sobre esta problemática social. Lea: La violencia contra la mujer sigue siendo una de las problemáticas más alarmantes de la capital La inauguración oficial del ciclo tendrá lugar el próximo martes 25 de noviembre a las 18:00h en la sede del Cine 8 y medio, ubicada en la calle Valladolid, sector La Floresta, Quito. La agenda de esa noche incluye la proyección de tres cortometrajes clave:

8 de febrero

36

Tribu

Estas proyecciones serán seguidas de un Foro de debate que contará con la participación de expertas invitadas por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, enriqueciendo la reflexión sobre los temas tratados.

¿De qué trata el día de la eliminación de la violencia contra la mujer?