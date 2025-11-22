Cine
Cortometrajes gratuitos en Quito por el Día contra la Violencia a la Mujer

La Embajada de España en Ecuador, el Cine 8 y medio y la Coalición Nacional de Mujeres se unen para visibilizar y denunciar la violencia contra mujeres y niñas.

   
    Promocional del Ciclo de cortos contra la violencia de género.( RRS )
La Embajada de España en Ecuador, el Cine 8 y medio y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador han unido fuerzas para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este marco, las instituciones organizan un ciclo de cortometrajes abiertos a todo el público, que busca visibilizar y denunciar los distintos aspectos de la violencia contra mujeres y niñas en la sociedad.

El dia de la eliminación de la violencia contra la mujer, se estableció en honor a la lucha de las hermanas Mirabal.
El dia de la eliminación de la violencia contra la mujer, se estableció en honor a la lucha de las hermanas Mirabal. ( Freepick )

El ciclo, que presentará un total de seis cortometrajes del 25 al 27 de noviembre, cuenta con producciones cedidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los organizadores destacan que el cine, incluso en formato corto, es una poderosa herramienta para denunciar y crear conciencia sobre esta problemática social.

La inauguración oficial del ciclo tendrá lugar el próximo martes 25 de noviembre a las 18:00h en la sede del Cine 8 y medio, ubicada en la calle Valladolid, sector La Floresta, Quito. La agenda de esa noche incluye la proyección de tres cortometrajes clave:

  • 8 de febrero
  • 36
  • Tribu

    • Estas proyecciones serán seguidas de un Foro de debate que contará con la participación de expertas invitadas por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, enriqueciendo la reflexión sobre los temas tratados.

    ¿De qué trata el día de la eliminación de la violencia contra la mujer?

    El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre. Se trata de un día promovido por las Naciones Unidas que busca visibilizar, denunciar y prevenir todas las formas de violencia ejercidas contra mujeres y niñas a nivel mundial.

    La fecha conmemora el brutal asesinato de las Hermanas Mirabal (activistas dominicanas) en 1960, y sirve como un llamado urgente a los gobiernos y a la sociedad civil para que consideren la violencia de género como una grave violación de los derechos humanos que debe ser erradicada.

