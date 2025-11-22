Cortometrajes gratuitos en Quito por el Día contra la Violencia a la Mujer

La <b>Embajada de España en Ecuador</b>, el <b>Cine 8 y medio</b> y la <b>Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador</b> han unido fuerzas para conmemorar el <b>25 de noviembre</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/mas-de-31000-publicaciones-violentas-mujeres-visibilidad-ecuador-KM9806084 target=_blank>Día Internacional de la Eliminación de la</a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/festival-edoc-24-estas-fueron-peliculas-favoritas-publico-PE10144579 target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/ecuador-debe-hablar-politicas-culturales-dice-ana-cristina-barragan-cine-EC10126200 target=_blank></a>