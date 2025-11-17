Cine
Tom Cruise recibe finalmente un Óscar Honorífico por su trayectoria cinematográfica

Este es el primer Óscar que el veterano del cine ha ganado en su carrera, después de haber conseguido 4 nominaciones y perderlas todas.

   
    Imagen de archivo del actor Tom Cruise.( Isaac Esquivel / (EPA) EFE )
Tras cuatro nominaciones fallidas a los Premios de la Academia, el actor y productor Tom Cruise recibió finalmente la noche del domingo una estatuilla honorífica.

El galardón, que reconoce sus 44 años de destacada trayectoria y sus contribuciones al cine, fue entregado durante la 16ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebrada el 16 de noviembre de 2025 en el Ray Dolby Ballroom.

Tom Cruise con su estatuilla del Óscar.
Tom Cruise con su estatuilla del Óscar. ( RRSS )

La estatuilla fue presentada al protagonista de las sagas “Mission Impossible” y “Top Gun” de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Iñárritu, quien actualmente dirige a Cruise en una película con estreno previsto para 2026, lo describió con admiración:

“Tom Cruise no solo hace películas, él es el cine. Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, no será el último”, según reportó The Hollywood Reporter.

En su discurso de aceptación, el actor enfatizó su profundo compromiso con el séptimo arte y agradeció a toda la cadena de la industria: estudios, agencias, artistas, dobles de acción, dueños de salas de cine y, sobre todo, al público.

Antes de eso, había recibido un total de 4 nominaciones a los Óscar, pero sin llegar a ganar alguna:

  • En 1990 fue nominado como Mejor Actor en Nacido el 4 de julio.
  • En el 97 estuvo en la carrera por Mejor Actor en Jerry Maguire.
  • En el año 2000, fue nominado a Mejor Actor de Reparto en Magnolia.
  • En 2023 fue nominado a Mejor Película (como productor) por Top Gun: Maverick

    • Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, sentenció Cruise, y agregó que su amor por el cine comenzó en la niñez, cuando la luz del proyector en la sala le abrió el deseo de conocer el mundo.

    @sensacine Tom Cruise ha pronunciado un emotivo discurso al aceptar un Oscar honorífico en los Governors Awards 2025: "Hacer películas no es lo que yo do. es quien soy". #tomcruise #cineentiktok #oscars #governorsawards #quever ♬ sonido original - sensacine

    Cruise, de 63 años, fue uno de los cuatro artistas homenajeados en la ceremonia. Los otros premiados con un Oscar honorífico fueron el diseñador de producción Wynn Thomas y la actriz y coreógrafa Debbie Allen.

    Adicionalmente, la cantante y actriz Dolly Parton fue reconocida con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor filantrópica. Además, Cruise aseguró que continuará haciendo todo lo posible “para apoyar y defender nuevas voces y para proteger lo que hace poderoso al cine”.

