Tom Cruise recibe finalmente un Óscar Honorífico por su trayectoria cinematográfica

Tras cuatro nominaciones fallidas a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/chuzalongo-pelicula-ecuatoriana-entra-preseleccion-premios-oscar-KD10137739 target=_blank>los Premios de la Academia</a>, el actor y productor <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/tom-cruise-gana-un-record-guinness-BG9459982 target=_blank>Tom Cruise</a> recibió finalmente la noche del domingo <b>una estatuilla honorífica</b>. El galardón, que reconoce sus <b>44 años</b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/tom-cruise-ana-de-armas-confirman-romance-escapada-romantica-vermont-XJ9856653 target=_blank></a>