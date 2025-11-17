Tom Cruise recibe finalmente un Óscar Honorífico por su trayectoria cinematográfica

Tras cuatro nominaciones fallidas a los Premios de la Academia, el actor y productor Tom Cruise recibió finalmente la noche del domingo una estatuilla honorífica. El galardón, que reconoce sus 44 años de destacada trayectoria y sus contribuciones al cine, fue entregado durante la 16ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, celebrada el 16 de noviembre de 2025 en el Ray Dolby Ballroom. Lea: Tom Cruise y Ana de Armas son vistos en una escapada romántica a Vermont

Tom Cruise con su estatuilla del Óscar. ( )

La estatuilla fue presentada al protagonista de las sagas “Mission Impossible” y “Top Gun” de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Iñárritu, quien actualmente dirige a Cruise en una película con estreno previsto para 2026, lo describió con admiración:

“Tom Cruise no solo hace películas, él es el cine. Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, no será el último”, según reportó The Hollywood Reporter.

En su discurso de aceptación, el actor enfatizó su profundo compromiso con el séptimo arte y agradeció a toda la cadena de la industria: estudios, agencias, artistas, dobles de acción, dueños de salas de cine y, sobre todo, al público. Lea: Tom Cruise deslumbra en CDMX y promete seguir en el cine hasta su centenario Antes de eso, había recibido un total de 4 nominaciones a los Óscar, pero sin llegar a ganar alguna:

En 1990 fue nominado como Mejor Actor en Nacido el 4 de julio.

En el 97 estuvo en la carrera por Mejor Actor en Jerry Maguire.

En el año 2000, fue nominado a Mejor Actor de Reparto en Magnolia.

En 2023 fue nominado a Mejor Película (como productor) por Top Gun: Maverick

“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, sentenció Cruise, y agregó que su amor por el cine comenzó en la niñez, cuando la luz del proyector en la sala le abrió el deseo de conocer el mundo.