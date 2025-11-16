James Pickens Jr., actor de la serie Grey’s Anatomy es diagnosticado con cáncer de próstata

Durante una entrevista con <b>Black Health Matters</b>, el actor <b>James Pickens Jr.</b>, quien interpreta al <b>Dr. Richard Webber</b> en la aclamada serie Grey’s Anatomy, reveló su diagnóstico de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/cancer-prostata-controles-esenciales-mayores-50-anos-NI7468834 target=_blank>cáncer de próstata</a></b>. <b>LEA<a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/james-van-der-beek-subasta-recuerdos-dawson-s-creek-tratamiento-cancer-KE10419366></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/joe-biden-y-el-cancer-de-prostata-sintomas-que-debes-conocer-FN9359698 target=_blank></a></b><b></b> <b></b>