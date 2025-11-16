James Pickens Jr., actor de la serie Grey’s Anatomy es diagnosticado con cáncer de próstata

Esto llevó a que Pickens pueda hablar abiertamente sobre estos temas de salud, como una forma de concientización sobre una enfermedad que enfrentan muchos hombres.

Pickens reconoció que no es una noticia fácil de recibir, pero explicó que esta enfermedad estuvo presente en su familia: su padre, sus tíos y un primo fueron diagnosticados, aunque ninguno falleció a causa de este tipo de cáncer.

Durante una entrevista con Black Health Matters , el actor James Pickens Jr. , quien interpreta al Dr. Richard Webber en la aclamada serie Grey’s Anatomy, reveló su diagnóstico de cáncer de próstata .

El estadounidense comentó durante un video promocional de la organización, Black Health Matters: "uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en su vida. Para los hombres de raza negra, el riesgo es incluso mayor. Por fortuna, el cáncer de próstata se puede tratar en gran medida, pero la detección temprana es la clave, y a veces no hay síntomas visibles”.

Todo esto se fortalece aún más con su papel en la nueva temporada, donde veremos al actor interpretar su propio recorrido contra el cáncer de próstata y cómo la enfermedad puede afectar varias áreas de su vida.

