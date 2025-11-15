La influencer Brittany Miller admite que fingió tener cáncer y es condenada

La influencer británica Brittany Miller, conocida por sus videos de cocina, estilo de vida y humor en TikTok, volvió al centro de la controversia tras admitir públicamente que fingió padecer cáncer hace varios años. Su caso, que ya había tenido repercusiones legales, resurgió después de que publicara un video en el que se disculpa entre lágrimas y ofrece su versión completa de lo ocurrido.

Miller, que acumula más de 3,5 millones de seguidores, explicó que la mentira se originó en 2017, durante un periodo marcado por una profunda crisis emocional. Aseguró que enfrentaba depresión tras la pérdida de su pareja y su empleo, y que incluso llegó a tener pensamientos suicidas. Según su relato, fingió la enfermedad por “desesperación” y para mantener cerca a las personas que apreciaba, insistiendo en que no buscaba fama ni beneficios económicos.

Uno de los aspectos más polémicos del caso fue la creación de una página de recaudación de fondos para su supuesto tratamiento. La influencer afirma que cerró la plataforma cuando comenzaron a llegar donaciones y sostiene que no se quedó con el dinero. Alega que la iniciativa partió de una amiga que quiso ayudarla, aunque otras versiones sugieren que Miller habría contribuido indirectamente a difundir la campaña. El caso fue investigado por las autoridades británicas y terminó con una condena por fraude: recibió una pena de prisión condicionada de 12 meses, que no cumplirá mientras no reincida, además de asumir los costos legales del proceso.

En su reciente declaración pública, Miller aseguró que actualmente se encuentra en un mejor estado mental y que ha aprendido de sus errores. También expresó empatía hacia quienes realmente padecen cáncer y lamentó haber mentido sobre una enfermedad tan grave. Hoy vive con su pareja, Ash Griffiths, y sus hijos gemelos, y continúa activa en redes sociales mientras intenta reconstruir la confianza de su audiencia. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad ética de los creadores de contenido y los mecanismos para prevenir fraudes en plataformas digitales.