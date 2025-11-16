Música
¿Quién es la artista con más premios Grammys de la historia?

Con 99 nominaciones y 35 premios ganados, esta artista se llevado el mayor número de reconocimientos otorgados por la Academia.

   
    Premio Grammy( Internet )
La cantante estadounidense Beyoncé es una de las figuras influyentes en el género del pop, quien se ha convertido en la artista con mayor número de premios Grammy en toda la historia. A sus 44 años ya acumula 35 galardones, marcando un récord difícil de igualar en la industria musical.

¿Qué son los premios Grammy?

Los Premios Grammy se consideran la máxima distinción dentro del mundo musical. Con entregas anuales se reconocen a profesionales del mundo musical que destacan por el impacto de sus trabajos, entre ellos cantantes, productores, compositores, ingenieros de grabación, de mezcla y de masterización.

Estos galardones son otorgados por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, una organización integrada por expertos del sector que votan para definir a los nominados y a los ganadores en diferentes categorías.

Trayectoria de Beyoncé

Beyoncé con tres galardones en los Premios Grammy
Beyoncé con tres galardones en los Premios Grammy ( Instagram: Beyoncé )

A lo largo de su carrera, Beyoncé ha recibido premios en una amplia variedad de categorías. Sus reconocimientos abarcan desde Mejor Interpretación R&B hasta Mejor Canción, además de categorías de pop y colaboraciones que han marcado época. Con su versátilidad ha logrado destacar en distintos géneros sin perder la esencia que la caracteriza.

Como uno de sus últimos logros, obtuvo su primer Grammy en el Álbum del Año gracias a Cowboy Carter, un proyecto con el que también triunfó en categorías del género country. Entre sus premios más recientes también se incluyen reconocimientos por interpretaciones en dúo y trabajos que mezclan influencias de distintas tradiciones musicales, demostrando que su arte está en evolución.

