¿Quién es la artista con más premios Grammys de la historia?

La cantante estadounidense Beyoncé es una de las figuras influyentes en el género del pop , quien se ha convertido en la artista con mayor número de premios Grammy en toda la historia . A sus 44 años ya acumula 35 galardones , marcando un récord difícil de igualar en la industria musical.

Los Premios Grammy se consideran la máxima distinción dentro del mundo musical. Con entregas anuales se reconocen a profesionales del mundo musical que destacan por el impacto de sus trabajos, entre ellos cantantes, productores, compositores, ingenieros de grabación, de mezcla y de masterización.

Estos galardones son otorgados por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, una organización integrada por expertos del sector que votan para definir a los nominados y a los ganadores en diferentes categorías.

