En el año de las mujeres, Beyoncé, Chappell Roan y Billie Eilish avivan la carrera de los Grammy

La eterna Beyoncé, la renovada Billie Eilish o la joven Chappell Roan abanderan una nueva ola de talento femenino que obtendrá su reconocimiento en la 67ª edición de los premios Grammy que se celebra este domingo en Los Ángeles.

En la cúspide de una lista predominantemente femenina, Beyoncé, con 11 nominaciones, buscará no solo agrandar su dinastía en estos premios, sino también hacerse con un trofeo que todavía se resiste en su espectacular palmarés: el de mejor álbum, con Cowboy Carter.

Las apuestas se muestran a favor de la cantante estadounidense, quien ha competido hasta cinco veces por este premio, lo que la convierte en la artista afrodescendiente con más nominaciones, superando a Kanye West y Kendrick Lamar.

Pero hacerse con este codiciado premio no será fácil, pues entre las nominadas en esta categoría se topa con su rival más fuerte: Taylor Swift, la artista que más veces ha optado al mismo, superando este año a Barbra Streisand.

La estrella estadounidense ya lo ganó con Midnights por lo que, en caso de revalidar su título en esta edición, será la primera ganadora en cinco ocasiones en esta categoría y la tercera artista en la historia de los Grammy en lograrlo de manera consecutiva en este apartado, después de Frank Sinatra (1966-67) y Stevie Wonder (1974-75).

Esta edición marca también el regreso de la californiana Billie Eilish a los premios más prestigiosos de la música para competir con su tercer álbum de estudio, Hit Me Hard and Soft.

Le puede interesar: Todo sobre los Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver los premios a lo mejor de la música

Su exitosa Births of a Feather, por otro lado, lidera las quinielas para llevarse el Grammy a mejor canción del año, así como el de mejor grabación.

Aunque en este apartado se encuentra el clásico Now And Then, de la banda británica The Beatles, que podría dar la sorpresa ante la nostalgia por la beatlemanía.