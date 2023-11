Verdad, justicia y reparación, las exigencias en Ecuador en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

"Hoy 25 de noviembre, día de la no violencia, el día donde ya deberíamos todos los ciudadanos seguir, luchar, para que no nos sigan matando cada vez más cruelmente", dijo Elizabeth Otavalo , madre de la abogada María Belén Bernal , quien fue asesinada el año pasado por su esposo cuando lo fue a visitar en un recinto policial.

"Nosotros necesitamos un mesías y si este Gobierno se pone esa manta, vamos a estar con él", dijo en referencia a la administración de Daniel Noboa. No obstante, advirtió que si no es así, saldrán "a las calles a protestar y a exigir que haya una reparación digna" para las víctimas y sus familias.

Otavalo agregó que se reunirán con Noboa "para explicarle todo lo que son nuestras políticas públicas, nuestros requerimientos y en realidad necesitamos que sea un empuje para el desarrollo de la no violencia".

En la manifestación también estuvo Camila Dávila, quien colabora, a través de la Universidad Central del Ecuador, con la congregación "Madres Justicia", integrada por mujeres que han tenido pérdidas por femicidio.

Los manifestantes portaban pañuelos morados y presentaban carteles que rezaban: "No nací mujer para morir por serlo", "Basta de famicidios", "Ni una menos", "Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata", "No sentir rabia es un privilegio", entre otros.

Los ciudadanos marchaban con grandes carteles en los que aparecían los rostros de las mujeres víctimas de femicidio.