15 sep 2025 , 09:50

Sofía Vergara terminó en urgencias y se disculpó por faltar a los Emmy 2025

La actriz colombiana reveló en Instagram la razón que la obligó a cancelar su participación como presentadora en los Emmy 2025.

   
    Sofía Vergara fue elegida como presentadora de los Emmy 2025. ( RRSS )
Redes sociales
People
Kenneth Triviño
La actriz colombiana Sofía Vergara preocupó a sus seguidores tras revelar que no pudo asistir a los Premios Emmy 2025 debido a una emergencia médica.

Aunque no estaba nominada, la barranquillera había sido confirmada por la Academia como una de las presentadoras de la noche, junto a figuras como Angela Bassett, Jennifer Coolidge, Tina Fey y Catherine Zeta-Jones.

Vergara explicó su ausencia a través de Instagram, donde compartió una foto de su ojo izquierdo visiblemente irritado y un video en el que se le observa echándose agua en el rostro para aliviar la molestia:

“No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!”, escribió la actriz en tono de humor.

La publicación, que ya acumula miles de comentarios, desató una ola de mensajes de apoyo de parte de sus más de 35 millones de seguidores, quienes le desearon pronta recuperación.

Vergara también compartió imágenes desde la sala de emergencias, donde recibió atención médica. Su inesperado episodio impidió que cumpliera su participación en la gala, pero no evitó que se mostrara cercana y agradecida con el público que ha seguido su carrera por décadas.

