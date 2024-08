Leo Texto: El ex esposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reveló la verdadera razón detrás de su divorcio

En una entrevista con la revista Men's Journal, Joe Manganiello abordó los rumores que han circulado sobre sus deseos de formar una familia, aclarando que esta no fue la causa principal de su divorcio. Según Manganiello, el deseo de tener hijos no fue un factor determinante en la ruptura.

Explicó que discutieron la posibilidad de tener una familia durante su primer año juntos y que, en el primer mes de su relación, le había asegurado a Vergara que entendería si ella no quería tener hijos.

"Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto", afirmó Manganiello. Aseguró que había hecho un compromiso de no dejar a Vergara si su relación no funcionaba, un compromiso que mantuvo hasta el final.

Por su parte, Sofía Vergara ha respondido a las declaraciones de Manganiello: "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", dijo Vergara al rotativo español.