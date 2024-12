Agreden al actor Jamie Foxx en medio de la cena de su cumpleaños, sus hijas lo acompañaban

Según las declaraciones, una persona arrojó un vaso a su mesa, este impactó con su boca, por lo que necesitó puntos de sutura y él "se está recuperando". Las averiguaciones se la prensa no lograron ir tan al fondo del asunto, solo se conoce que después de altercado, llamaron a oficiales, y ahora la resolución está "en manos de las autoridades".

Jamie Foxx reveló datos inéditos sobre su quebranto de salud: “Vi al diablo diciendo ‘vámonos ya’”

La policía de Beverly Hills publicó al respecto, detallaron que se trató de un altercado físico que involucró a varias partes, sin embargo, gratamente, no se llevaron a cabo arrestos. El actor no estaba solo, sino con sus hijas, Corinne y Analise, y su expareja, Kristin Grannis, develó The Daily Mail y TMZ.