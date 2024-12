Un infarto mató al actor surcoreano de kdramas, Park Min Jae, a sus 32 años

Por el momento, las investigaciones policiales señalan un infarto. Park Min Jae se encontraba en medio de un viaje a China cuando sucedieron los hechos que aún se encuentran en la lupa de las autoridades. Su familia aún no se pronuncia sobre la causa de la muerte difundida.

Hallan muerto al actor surcoreano Song Jae Rim en su departamento, y con él, una carta

Entre las producciones más recordadas del actor se encuentran Mr. LEE, Little Women, Tomorrow, Call It Love, The Fabulous, Deborah, Numbers: Watchdogs in the Building Forest y Goryeo-Khitan War, obras que no solo lo hicieron conocido en el ojo internacional, sino también demostraron su versatilidad y talento gracias a sus complejos personajes.