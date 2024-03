El intérprete del jugador número 001, finalmente, fue declarado culpable y condenado a una pena en suspenso de ocho meses de prisión, debido a que este 15 de marzo el juzgado del distrito de Suwon declaró como consistente el relato de la víctima.

Revelan nuevos adelantos de El Juego del Calamar 2

No obstante, el hombre de 79 años aún no perderá su libertad, pues al ser una pena en suspenso significa que esta no se ejecutará durante dos años, a menos que dentro de ese tiempo cometa algún tipo de delito. Además, también deberá de acudir a un programa para acosadores que tendrá una duración de 40 horas.