Michael Culver: fallece reconocido actor de Star Wars a sus 85 años

Además, expresaron el honor que tuvieron al representar al protagonista de una de las muertes más conocidas del cine. Además, permaneció activo en los últimos años, pues no faltó a la Star Wars Celebration realizada en 2019, en donde un gran número de personas tuvo la oportunidad de conocerlo.

A inicios de los 2000, Michael se alejó de la pantalla grande, ya que quiso dedicarse plenamente a la vida política. A pesar de ello, participó en algunas obras de teatro ligadas a temas políticos, lo que dejó muy en claro sus intenciones en ese ámbito.

Aunque se habla mucho de su icónica participación en Star Wars: el imperio contraataca, la carrera de Culver es muy extensa, debido a que su talento quedó plasmado en más de 135 largometrajes en toda su vida. Entre los que destacan, Pasaje a la India, Breakaway, The Avengers, The First Churchills, The Befrienders, Miss Marple, Emmerdale Farm, Wallander y Doctors.