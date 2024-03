Los Oscar cuentan con no uno, sino varios momentos especiales en la noche, aún así, sin duda, el más esperado es el anuncio de Mejor Película , el clímax perfecto para dar fin a uno de los encuentros más esperados entre cineastas, actores y todo tipo de profesionales en producción de cintas.

No nombró a los nominados, ni permitió que enfoquen en la típica espera a sus directores , tan solo lo dijo. Al Pacino, de 84 años, debió emitir un comunicado para frenar todo lo que decían sobre él entre bocas.

"Parece haber cierta controversia sobre el hecho de que anoche no mencioné cada película por su nombre antes de anunciar el premio a la mejor película (...) Sólo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlos, sino una decisión de los productores de no volver a decirlos, ya que fueron mencionados individualmente a lo largo de la ceremonia", aclaró.

Premios Oscar 2024: 10 datos curiosos de la ceremonia que probablemente no conocías

"Tuve el honor de ser parte de la velada y elegí seguir la forma en que deseaban que se entregara este premio. Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida y que no ser plenamente reconocido puede ser ofensivo e hiriente", prosiguió.

"Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido despreciados por este descuido, y es por eso que sentí que era necesario hacer esta declaración", concluyó, poniendo fin a una polémica que no tenía ni patas ni cabeza.