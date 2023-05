El 4 de mayo fue elegido por el juego de palabras que se forma en inglés (May 4th, que suena similar a May The Force Be With You).

Es decir, que la fuerza te acompañe, frase dicha en el largometraje sirvió como titular político en un diario inglés cuando ascendió al poder Margaret Thatcher como primera ministra de Reino Unido. Luego de una lucha para imponerse como líder del Partido Conservador, casi como se tratara de la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico.

