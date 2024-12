Los mensajes de Foxx no eran claros pese a que se mantenía en observación médica , situación que incrementó la duda sobre su verdadero estado de salud. En diciembre del 2023 afirmó que no podía caminar, y en julio de este año contó que estuvo inconsciente durante 20 días. A este punto, y en un estado mejorado, ¿que ocurrió realmente con Jamie?

Un documental de Netflix de más de una hora devela lo sucedido con la estrella de Hollywood, What Had Happened Was... -traducido, lo que ocurrió fue-, en el que se ahonda sobre las complicaciones médicas que pusieron a su vida de cabeza.

En ese centro médico el médico le informó a Deidra que su hermana tenía un derrame cerebral , un diagnóstico que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, “Dijo que estaba sufriendo una hemorragia cerebral que me había provocado un derrame cerebral y que si no lo operaban lo antes posible, moriría”.

Jamie no alcanzó a tomarse la medicina, se desmayó y no supo nada del mundo hasta después de tres semanas. Su hermana, Deidra Dixon, lo llevó hasta el Hospital Piedmant, subido en su auto, en Atlanta. Pese al cero conocimiento que tenía sobre equipo médico, algo le decía que ese era el lugar adecuado, y así fue, encontró doctores que ahora llama "ángeles".

El actor Denzel Washington develó que su beso con un hombre fue eliminado de Gladiador II

Foxx fue operado y logró vivir, sin embargo no fue un resultado que surgió de la noche a la mañana, quedó inconsciente, experiencia que marcó un antes y un después en su vida. Él lo describe -el estado de inconsciencia- como estar en un túnel donde no había luz y donde hacía calor.

“Pensé: ‘Mierda, ¿me estoy yendo al lugar equivocado en este maldito lugar?’. Porque miré al final del túnel y me pareció ver al diablo y me dije: ‘Venga ya. ¿O acaso se trata de Puffy [Sean Combs]?”. El actor tenía oportunidad de recuperarse por completo pero sería "el peor año de su vida", según su médico de cabecera. Y fue así, “No querían que me vieran en esas condiciones. Y yo no quería que me vieran así”, afirmó, “Quiero que me vean así", dijo sobre su estado actual.

El actor Denzel Washington develó que su beso con un hombre fue eliminado de Gladiador II