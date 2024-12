La 82ª edición de los Globos de Oro nos ha dejado una sorpresa: dos musicales de géneros muy distintos, Emilia Pérez y Wicked, competirán por el premio a Mejor Película de Comedia o Musical. Junto a ellos, se encuentran otras propuestas como Anora, A Real Pain, Challengers y The Substance , que completan una categoría sumamente variada y emocionante.

'Dune. Part two'.

'The Brutalist'.

'The substance'.

Jacques Audiard, por 'Emilia Pérez'.

Sean Baker, por 'Anora'.

Edward Berger, por 'Conclave'.

Brady Corbet, por 'The Brutalist'.

Coralie Fargeat, por 'The Substance'.

Payal Kapadia, por 'All We Imagine as Light'.

