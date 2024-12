El joven de ahora 17 años expresó que experimenta varios problemas de salud mental, con un "Hola, soy un actor famoso y no tengo hogar", inicia el video que publicó en su cuenta de TikTok, "es posible me reconozcas de Loki, The end of the f**ing world y otras producciones en las que participé, pero creo que es hora de revelar la verdad sobre mi vida...", declaró.

Según sus propias palabras, el artista vive en medio de un entorno familiar abusivo, sufrió violencia física y emocional, y carece de apoyo de educación y desarrollo personal por parte de sus progenitores. Además, expresó que fue diagnosticado de autismo y TDAH, y se encuentra en proceso de conocer si también padece bipolaridad y psicosis.