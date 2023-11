Tom Hiddleston se despide de su personaje Loki y envía un emotivo mensaje para sus fans

Tom Hiddleston ha interpretado al Dios del Engaño desde el 2010. La serie sin duda fue una de las mejores que ha salido de Marvel Studios, pero ahora con el fin de la segunda temporada el actor se despide del mundo de Marvel, que empezó con la película de Thor.

Ante una serie de declaraciones, Hiddleston ya confirmó que no será parte de la tercera temporada, puesto que este rol de antihéroe ha llegado a su fin, al igual que esta serie que está en la plataforma Disney+.

Tom cree que este personaje le ha permitido llegar a un punto en su carrera para cerrar el círculo de estas seis películas, 12 episodios y 14 años de su vida con las que está eternamente agradecido.

La trayectoria que ha venido forjando durante todos estos años hizo que sus fans lleguen a conectar con este villano porque se ganó muy pronto el corazón del público por su increíble actuación y dedicación a todas estas cintas cinematográficas.

“Voy a decir esto: Como actor, nunca doy por sentado que cualquier persona en tu audiencia va a ser una garantía de que la gente va a estar interesada en lo que creo que estoy haciendo y me he sentido muy honrado por la forma en que el público ha llevado Loki a su imaginación durante tanto tiempo. Y sé que Loki significa mucho para mucha gente por diferentes razones, y simplemente llevar la antorcha durante el tiempo en que lo he hecho ha sido un honor absoluto y os estoy muy agradecido. Gracias. Gracias por venir. Gracias por ser testigos de este viaje", añadió Tom Hiddleston.

