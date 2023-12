Jamie Foxx reveló datos inéditos sobre su quebranto de salud: “Vi al diablo diciendo ‘vámonos ya’”

Jamie Foxx , durante un emotivo discurso en la Celebration of Cinema & Television de la Critics Choice Association en Los Ángeles, California, Estados Unidos, reveló detalles inéditos sobre el inesperado quebranto de salud que padeció en abril de 2023.

El reconocido actor declaró que estuvo tan delicado que ni siquiera era capaz de caminar: "He pasado por algo. He pasado por algunas cosas. Es una locura, no podía hacer eso hace seis meses. En realidad, tampoco podía caminar...”

"Bajé al infierno": Jamie Foxx declara por primera vez sobre su dura experiencia hospitalizado