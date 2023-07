El ganador del oscar no reveló cuál habría sido la causa de su hospitalización. Sin embargo, explicó el por qué había demorado tanto en hablar del tema: "Sé que mucha gente estaba esperando una actualización", pero para ser sincero, no quería que me vieran así, con tubos por todo mi cuerpo".

Jamie Foxx reaparece públicamente tres meses después de quebranto en su salud