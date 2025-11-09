Más deportes
09 nov 2025 , 13:41

El hermano menor de Michael Morales, Víctor, quedó campeón sudamericano amateur de TFL

Víctor Morales, hermano de la estrella de la UFC Michael Morales, se consagró campeón sudamericano amateur de peso ligero del Troncal Fight League.

   
    Víctor Morales se consagró campeón de la Troncal Fight League.( Redes sociales )
Ecuador tiene un nuevo campeón en las artes marciales mixtas. El hermano menor de Michael Morales, Víctor, ganó el título sudamericano de peso ligero amateur de la Troncal Fight League (TFL).

El peleador de 22 años se impuso ante el colombiano Mario Gutiérrez mediante una finalización en el tercer asalto del combate disputado este sábado 8 de noviembre.

Morales lleva un récord de dos victorias y una derrota, pero ya tiene un título de campeón para mostrar su proyección.

Con el triunfo, el joven peleador empieza su camino para meterse al panorama continental de la MMA con su cinturón.

A inicios de año, Víctor conversó con Ecuavisa.com y habló de su relación con Michael Morales. “Siempre me ganaba cuando éramos pequeños, siempre nos peleábamos por todo, a pesar de todo, siempre Michael fue un hermano ejemplar, nos daba la muestra del esfuerzo y la dedicación", explicó.

Ahora, Michael Morales enfrentará a Sean Brady en el UFC 322, que se celebrará el 15 de noviembre, y lo puede acercar a una pelea por el título de su categoría.

