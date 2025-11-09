El hermano menor de Michael Morales, Víctor, quedó campeón sudamericano amateur de TFL

Ecuador tiene un nuevo campeón en las artes marciales mixtas. El hermano menor de Michael Morales, Víctor, ganó el título sudamericano de peso ligero amateur de la Troncal Fight League (TFL).

El peleador de 22 años se impuso ante el colombiano Mario Gutiérrez mediante una finalización en el tercer asalto del combate disputado este sábado 8 de noviembre.

Morales lleva un récord de dos victorias y una derrota, pero ya tiene un título de campeón para mostrar su proyección.

