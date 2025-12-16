Fútbol Nacional
16 dic 2025 , 12:46

Universidad Católica de Chile analiza pagar USD 800 000 a Barcelona SC por Eduard Bello

La Universidad Católica de Chile no pagará la opción de compra de Eduard Bello, sino que pretende reducir el valor y cancelar alrededor de USD 800 000 a Barcelona SC por su pase.

   
    Eduard Bello quiere quedarse en la Universidad Católica para la próxima temporada.( Redes sociales )
Eduard Bello salió de Barcelona SC en este 2025 en condición de préstamo a la Universidad Católica de Chile con una opción de compra definitiva, algo que ha dejado el futuro del venezolano en el aire.

Los Cruzados cuentan con la opción de compra fijada en USD 1.5 millones; sin embargo, la directiva no pretende activarla por el alto costo y lo excesivo para el presupuesto actual del club.

Por esa razón, la Universidad Católica solicitó a Barcelona SC extender el préstamo por una temporada más, pero los toreros no aceptaron la alternativa, sino que existe otra opción.

El portal chileno Cooperativa Deportes informó que el cuadro chileno analiza utilizar una deuda de Barcelona con Eduard Bello para reducir el valor del traspaso del futbolista.

Eduard Bello va a utilizar su deuda para reducir el precio de su traspaso a la Universidad Católica de Chile.
Eduard Bello va a utilizar su deuda para reducir el precio de su traspaso a la Universidad Católica de Chile. ( Redes sociales )

Entonces, la Católica podrá bajar el precio de Bello y pagar entre USD 800 000 y USD 900 000 a los toreros para quedarse con el venezolano de forma definitiva.

El entrenador del conjunto chileno, Daniel Garnero, informó que desea contar con Eduard en el plantel para la próxima temporada, por lo que la directiva está haciendo todo lo posible para contar con él.

En su paso por la Universidad Católica, Bello registró seis goles y dos asistencias en 27 partidos, entre la Liga de Chile y la Copa Sudamericana.

