Universidad Católica de Chile analiza pagar USD 800 000 a Barcelona SC por Eduard Bello

Eduard Bello salió de Barcelona SC en este 2025 en condición de préstamo a la Universidad Católica de Chile con una opción de compra definitiva, algo que ha dejado el futuro del venezolano en el aire.

Los Cruzados cuentan con la opción de compra fijada en USD 1.5 millones; sin embargo, la directiva no pretende activarla por el alto costo y lo excesivo para el presupuesto actual del club.

Por esa razón, la Universidad Católica solicitó a Barcelona SC extender el préstamo por una temporada más, pero los toreros no aceptaron la alternativa, sino que existe otra opción.

El portal chileno Cooperativa Deportes informó que el cuadro chileno analiza utilizar una deuda de Barcelona con Eduard Bello para reducir el valor del traspaso del futbolista.