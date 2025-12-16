Fútbol Nacional
El Grupo Atlético de Madrid comprará el cupo de Atlético Vinotinto en la LigaPro Serie B 2026

Atlético Vinotinto va a vender su plaza en la LigaPro Serie B al Grupo Atlético de Madrid, pero no se convertirá en Atlético JBG.

   
    El Grupo Atlético de Madrid comprará el cupo de Atlético Vinotinto en la Serie B 2026( Redes sociales )
La LigaPro Serie B 2026 aún no tiene a todos clubes definidos, pues Atlético Vinotinto está en proceso para vender su plaza en la categoría a otro equipo y ya tiene un nuevo dueño.

El cupo de Atlético Vinotinto pasará a ser comprado por el Grupo Atlético de Madrid para crear un nuevo equipo que compita en la Serie B, de acuerdo a información del periodista Juan Francisco Rueda.

Es decir que el Atlético JBG no ascenderá a al Serie B con el nuevo cupo, sino que se mantendrá en la Segunda Categoría para el próximo año.

Mientras que el Grupo Atlético de Madrid creará un equipo para que compita en la LigaPro, y estará relacionado a la sociedad con el equipo español y mexicano, Atlético San Luis.

El Grupo Atlético de Madrid va a comprar la plaza de Atlético Vinotinto.
El Grupo Atlético de Madrid va a comprar la plaza de Atlético Vinotinto. ( Redes sociales )

Incluso, en el Consejo de Presidentes, representantes del Grupo Atlético de Madrid estuvieron presentes para las decisiones del club.

Cabe recordar que Atlético Vinotinto era filial de Vinotinto FC, por lo que debía bajar a la segunda categoría por el descenso del equipo matriz.

Por ahora, la LigaPro, ni los clubes han anunciado el cambio de Atlético Vinotinto al nuevo equipo del Grupo Atlético de Madrid.

