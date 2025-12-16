El Grupo Atlético de Madrid comprará el cupo de Atlético Vinotinto en la LigaPro Serie B 2026

La LigaPro Serie B 2026 aún no tiene a todos clubes definidos, pues Atlético Vinotinto está en proceso para vender su plaza en la categoría a otro equipo y ya tiene un nuevo dueño.

El cupo de Atlético Vinotinto pasará a ser comprado por el Grupo Atlético de Madrid para crear un nuevo equipo que compita en la Serie B, de acuerdo a información del periodista Juan Francisco Rueda.

Es decir que el Atlético JBG no ascenderá a al Serie B con el nuevo cupo, sino que se mantendrá en la Segunda Categoría para el próximo año.

Mientras que el Grupo Atlético de Madrid creará un equipo para que compita en la LigaPro, y estará relacionado a la sociedad con el equipo español y mexicano, Atlético San Luis.