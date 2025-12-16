Fútbol Nacional
16 dic 2025 , 10:48

Independiente del Valle analiza ceder a Patrik Mercado a Brasil, antes de su venta a Europa

El futuro de Patrik Mercado se vuelve cada vez más incierto para la próxima temporada, pues Independiente del Valle pretende ceder al ecuatoriano a Brasil.

   
    Patrik Mercado podrá abandonar Independiente del Valle para Coritiba.( Redes sociales )
Patrik Mercado fue una de las figuras de Independiente del Valle para consagrar el título de campeón de la LigaPro 2025, por lo que varios clubes de Europa se han interesado por su fichaje; sin embargo, la directiva de los rayados aún no lo enviarán al Viejo Continente, sino que quieren enviarlo a Brasil.

El volante ya debutó con la selección de Ecuador y se convirtió en un regular entre los convocados de Sebastián Beccacece, pero Independiente quiere que de un paso más antes de ir a Europa.

¿Cuál será el nuevo equipo de Patrik Mercado para el 2026?

Según información del periodista Matteo Moretto, Independiente del Valle desea prestar a Patrik Mercado al Coritiba de Brasil, antes de venderlo al fútbol de Europa para la temporada 2026/2027.

Cabe recordar que el pasado lunes 15 de diciembre, Coritiba anunció que el Grupo IDV se convirtió en socio minoritario del cuadro brasileño, por lo que podrán prestar a Mercado.

Patrik Mercado quiere salir a Europa para la próxima temporada.
Patrik Mercado quiere salir a Europa para la próxima temporada. ( Redes sociales )

Sin embargo, el futbolista de 22 años está presionando a la directiva de los rayados para ser vendido a un club europeo en enero 2026, más no en el mercado de fichajes de verano.

Antes de un posible acuerdo con el Coritiba, Independiente del Valle tenía avanzadas las negociaciones con el Sevilla de España, pero otros clubes se han sumado al interés del traspaso.

En esta temporada, Mercado registra 11 asistencias y siete goles en 48 partidos disputados, por lo que su futuro se aleja de Ecuador.

