Grupo IDV se convirtió en accionista minoritario de Coritiba de Brasil

Este lunes 15 de diciembre, Coritiba Foot Ball Club anunció que el Grupo Independiente del Valle se sumó a su proyecto de reestructuración institucional y deportiva, tras convertirse en accionista minoritario.

El cuadro brasileño anunció que el Grupo IDV se volvió un nuevo socio inversor estratégico del club para la próxima temporada.

El grupo de los rayados se sumará a los codirectores del club, OutField y Treecorp, para la estructuración del club, pero no tomará el control del equipo.

Lea más: ¿Qué necesita Barcelona SC para ser vicecampeón de la LigaPro?

“Este movimiento es parte de una decisión estratégica que busca fortalecer el proyecto deportivo e institucional de Coritiba, con el apoyo del Grupo IDV, que aportará su conocimiento, metodología y experiencia. La entrada de nuevos socios no altera el control del Club”, señaló Coritiba en su comunicado.