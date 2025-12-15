Fútbol Internacional
15 dic 2025 , 10:17

Grupo IDV se convirtió en accionista minoritario de Coritiba de Brasil

Coritiba informó de que el Grupo Independiente del Valle se convirtió en accionista minoritario del cuadro brasileño, por lo que no tomará el control del club.

   
    Grupo Independiente del Valle es nuevo socio minoritario de Coritiba de Brasil.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Este lunes 15 de diciembre, Coritiba Foot Ball Club anunció que el Grupo Independiente del Valle se sumó a su proyecto de reestructuración institucional y deportiva, tras convertirse en accionista minoritario.

El cuadro brasileño anunció que el Grupo IDV se volvió un nuevo socio inversor estratégico del club para la próxima temporada.

El grupo de los rayados se sumará a los codirectores del club, OutField y Treecorp, para la estructuración del club, pero no tomará el control del equipo.

“Este movimiento es parte de una decisión estratégica que busca fortalecer el proyecto deportivo e institucional de Coritiba, con el apoyo del Grupo IDV, que aportará su conocimiento, metodología y experiencia. La entrada de nuevos socios no altera el control del Club”, señaló Coritiba en su comunicado.

Coritiba se suma a los equipos del grupo IDV.
Coritiba se suma a los equipos del grupo IDV. ( Redes sociales )

Para el 2026, el cuadro quedó campeón de la Serie B y consiguió su ascenso a la máxima división del fútbol brasileño.

En su llegada al club, el grupo IDV buscará aportar con conocimiento, metodología y experiencia para beneficiar al cuadro brasileño.

Coritiba se suma al Numancia, Yumbo del Valle (Atlético Huila), Dragonas IDV, Independiente Juniors e Independiente del Valle como equipos del grupo IDV.


