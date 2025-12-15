Grupo IDV se convirtió en accionista minoritario de Coritiba de Brasil

Este lunes 15 de diciembre,<b> Coritiba Foot Ball Club anunció que el Grupo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a> se sumó a su proyecto</b> de reestructuración institucional y deportiva, tras convertirse en accionista <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/necesita-barcelona-sc-vicecampeon-ligapro-OC10563805 target=_blank></a> <b></b>