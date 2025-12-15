Fútbol Internacional
De ser campeón en Ecuador a la Serie D de Brasil: la trayectoria de Pedro Pablo Perlaza

Pedro Pablo Perlaza fue presentado oficialmente como nuevo lateral derecho del Maricá, club que milita en la Serie D del fútbol brasileño

   
    Pedro Pablo Perlaza, nuevo jugador del Maricá de Brasil ( Foto: Maricá )
El futbolista ecuatoriano Pedro Pablo Perlaza fue presentado oficialmente como nuevo lateral derecho del Maricá, club que milita en la Serie D del fútbol brasileño. Con este nuevo reto, el jugador busca recuperar continuidad y elevar su nivel competitivo.

Perlaza está lejos del rendimiento que mostró en 2019, año en el que se coronó campeón del fútbol ecuatoriano con Delfín. Ese destacado desempeño le permitió fichar por Liga de Quito, donde incluso fue convocado a la selección ecuatoriana bajo el mando del técnico Gustavo Alfaro.

Sin embargo, diversos problemas extrafutbolísticos marcaron su carrera y provocaron su salida del conjunto albo. Posteriormente, pasó por Independiente del Valle, luego por Aucas, equipo con el que volvió a proclamarse campeón.

Lea también: Liga de Portoviejo rescindió el contrato de Pedro Pablo Perlaza por indisciplina

Más tarde fichó por Barcelona SC y después por Liga de Portoviejo, club con el que logró el ascenso a la Serie B, aunque fue apartado del plantel debido a problemas disciplinarios.

Ahora, Perlaza afronta una nueva etapa en el Maricá de Brasil, donde espera sumar minutos, reencontrarse con su mejor versión y luchar por el ascenso junto a su nuevo equipo.

Cabe recordar que el jugador vivió un episodio difícil en 2024, cuando fue secuestrado en la provincia de Esmeraldas, hecho que conmocionó al fútbol ecuatoriano.


