¿Cuál será el premio para el equipo que sea líder de la LigaPro en el 2026?

Ahora, para el 2026, los d<b>os clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027</b> serán el campeón y el vicecampeón del hexagonal final. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/la-ligapro-2026-arrancara-el-20-de-febrero-NC10566478 target=_blank>La LigaPro 2026 arrancará el 20 de febrero</a> En<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-rechaza-el-formato-de-la-ligapro-2026-CC10567612 target=_blank></a>