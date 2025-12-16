Fútbol Nacional
¿Cuál será el premio para el equipo que sea líder de la LigaPro en el 2026?

El Consejo de Presidentes de la LigaPro anunció el cambio de formato para la próxima temporada y modificó una parte de la primera fase de la competición.

   
    Independiente del Valle fue líder de la primera fase de la LigaPro y fue campeón del hexagonal final de la LigaPro.( API )
Este lunes 15 de diciembre, el Consejo de Presidentes de la LigaPro reveló que va a cambiar el formato de la competición para la próxima temporada, y modificó dos detalles importantes.

El torneo del fútbol ecuatoriano mantendrá la misma estructura de disputar una fase de 30 partidos, luego se dividirá en dos hexagonales, el del campeonato y descenso, y un cuadrangular.

Además de ese cambio, la LigaPro modificó el premio para el club que quede líder de la fase regular, sin importar la cantidad de puntos que pueda acumular.

¿Cuál será el premio para el equipo que sea líder de la LigaPro en el 2026?

El líder de la fase regular de la LigaPro no tendrá ningún premio para el 2026, pues ya no se otorgará un cupo directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Miguel Ángel Loor anunció el nuevo formato de la LigaPro para el 2026.
Miguel Ángel Loor anunció el nuevo formato de la LigaPro para el 2026. ( API )

Ahora, para el 2026, los dos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 serán el campeón y el vicecampeón del hexagonal final.

En esta temporada, Independiente del Valle quedó primero de la fase y obtuvo la clasificación directa a la Copa Libertadores, después de los 30 partidos disputados.

Además, la LigaPro va a realizar una paralización en el 2026 durante la fase de grupos del Mundial, pero regresará a la competición para las próximas rondas. Por su lado, Barcelona SC se pronunció en contra del formato del torneo.

