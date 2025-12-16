¿Cuál será el premio para el equipo que sea líder de la LigaPro en el 2026?

Este lunes 15 de diciembre, el Consejo de Presidentes de la LigaPro reveló que va a cambiar el formato de la competición para la próxima temporada, y modificó dos detalles importantes.

El torneo del fútbol ecuatoriano mantendrá la misma estructura de disputar una fase de 30 partidos, luego se dividirá en dos hexagonales, el del campeonato y descenso, y un cuadrangular.

Además de ese cambio, la LigaPro modificó el premio para el club que quede líder de la fase regular, sin importar la cantidad de puntos que pueda acumular.

