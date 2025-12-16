Fútbol Nacional
Los equipos de LigaPro rechazaron sanciones mensuales por deudas con jugadores

Durante el Consejo de Presidentes de la LigaPro, los directivos no aprobaron restar puntos a los clubes por cada mes que deban sueldo al plantel.

   
    La LigaPro no aprobó restar puntos a los clubes que deban sueldo a sus futbolistas mensualmente.( API )
La LigaPro endureció el control financiero para la temporada 2026, a pesar de los problemas de los clubes del 2025, y busca evitar que los equipos tengan grandes deudas con los futbolistas o trabajadores.

Por esa razón, según el periodista Sergio Basantes, Vinotinto propuso que la competición reste puntos a los equipos por cada mes que deban sueldo a los futbolistas, pues propone impedir que se paralicen los entrenamientos.

El directivo de Independiente del Valle, Santiago Morales, ratificó la moción de Vinotinto; sin embargo, el resto de clubes no estuvo de acuerdo y no fue aprobado con 13 votos en contra y 11 a favor.

Miguel Ángel Loor reveló los nuevos controles financieros para la LigaPro 2026.
Miguel Ángel Loor reveló los nuevos controles financieros para la LigaPro 2026. ( API )

Miguel Ángel Loor se pronunció por el nuevo reglamento financiero

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, explicó que endurecieron el control financiero con varias modificaciones para la próxima temporada.

Límite del 60% del gasto en plantilla sobre ingresos netos; sanciones por no entregar balances y cuentas; retención inmediata de derechos audiovisuales para pagos a jugadores; y, prohibición de habilitación de jugadores por incumplimientos”, señaló el directivo.

Sobre la moción de Vinotinto no validada, Loor dijo que “hubo además una propuesta de otros clubes para ir más allá (resta de puntos por mes incumplido). Se debatió, tuvo argumentos válidos, pero no fue aprobada”.

La temporada 2026 de la LigaPro va a arrancar el 20 de febrero, además de tener una paralización a mitad de año por la fase de grupos del Mundial 2026.

