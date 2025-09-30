Fútbol Nacional
Mushuc Runa jugará el cuadrangular del descenso en el estadio Echaleche

Mushuc Runa disputará los tres partidos del cuadrangular del descenso en el estadio Echaleche, tras ser local en Riobamba en la fase inicial.

   
    Mushuc Runa seguirá jugando en el estadio Echaleche.( API )
El Mushuc Runa va a disputar el cuadrangular del descenso para buscar su permanencia en la Serie A, por lo que el ponchito intentará aprovechar todas las ventajas que pueda conseguir el club.

Después de disputar de local en el estadio Olímpico de Riobamba durante la fase inicial de la LigaPro, el Mushuc Runa va a encarar la parte final del torneo para intentar salvar la categoría.

De acuerdo a información del periodista Jimmy Roldán, el Mushuc Runa será local en el estadio Echaleche, después de recibir a Independiente del Valle en la penúltima fecha de la fase inicial.

El reportero agregó que los miembros del ponchito informaron que el estadio se encuentra en perfectas condiciones para recibir los tres partidos que deben disputar.

Mushuc Runa enfrentó al Aucas y a Independiente del Valle en el estadio Echaleche.
Mushuc Runa enfrentó al Aucas y a Independiente del Valle en el estadio Echaleche. ( API )

El primer encuentro se disputará el sábado 18 de octubre, ante Vinotinto, a las 15:30. Sus otros rivales son Técnico Universitario y Manta.

En la tabla de posiciones, Técnico Universitario con 28 puntos y Vinotinto con 27 unidades están en la zona de permanencia; mientras que Mushuc Runa con 27 y Manta con 26 están en los puestos de descenso.

Durante la fase inicial, el Mushuc Runa enfrentó a Independiente del Valle y al Aucas en el estadio Echaleche.

