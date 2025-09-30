Mushuc Runa jugará el cuadrangular del descenso en el estadio Echaleche

El Mushuc Runa va a disputar el cuadrangular del descenso para buscar su permanencia en la Serie A, por lo que el ponchito intentará aprovechar todas las ventajas que pueda conseguir el club.

Después de disputar de local en el estadio Olímpico de Riobamba durante la fase inicial de la LigaPro, el Mushuc Runa va a encarar la parte final del torneo para intentar salvar la categoría.

De acuerdo a información del periodista Jimmy Roldán, el Mushuc Runa será local en el estadio Echaleche, después de recibir a Independiente del Valle en la penúltima fecha de la fase inicial.

El reportero agregó que los miembros del ponchito informaron que el estadio se encuentra en perfectas condiciones para recibir los tres partidos que deben disputar.