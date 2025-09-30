Joel Ordóñez salió lesionado en la derrota del Club Brujas anteAtalanta en la Champions League

El Club Brujas de Joel Ordóñez cayó 2-1 ante la Atalanta de Italia por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El ecuatoriano salió lesionado al final del partido.

Joel Ordóñez arrancó el encuentro como titular para liderar la zaga defensiva de los belgas en su visita a Italia, pero tuvo que ser sustiuido por molestias físicas.

En el inicio del encuentro, los italianos crearon ocasiones de peligro; sin embargo, el Atalanta no tuvo precisión en los pases y se conformaron con disparos lejanos.

El zaguero ecuatoriano mostró un gran nivel en la primera parte, pues acomodó a sus compañeros y cortó avances importantes de sus rivales.

A pesar del dominio italiano, Tzolis abrió el marcador con un gran disparo a colocar desde la frontal del área que puso el 0-1 al minuto 38.