Fútbol Internacional
30 sep 2025 , 10:23

Joel Ordóñez salió lesionado en la derrota del Club Brujas anteAtalanta en la Champions League

En la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, el Club Brujas de Joel Ordóñez perdió 2-1 con el Atalanta y el ecuatoriano salió lesionado.

   
    El Club Brujas de Joel Ordóñez perdió ante el Atalanta por la Champions League.( Redes sociales )
El Club Brujas de Joel Ordóñez cayó 2-1 ante la Atalanta de Italia por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El ecuatoriano salió lesionado al final del partido.

Joel Ordóñez arrancó el encuentro como titular para liderar la zaga defensiva de los belgas en su visita a Italia, pero tuvo que ser sustiuido por molestias físicas.

En el inicio del encuentro, los italianos crearon ocasiones de peligro; sin embargo, el Atalanta no tuvo precisión en los pases y se conformaron con disparos lejanos.

El zaguero ecuatoriano mostró un gran nivel en la primera parte, pues acomodó a sus compañeros y cortó avances importantes de sus rivales.

A pesar del dominio italiano, Tzolis abrió el marcador con un gran disparo a colocar desde la frontal del área que puso el 0-1 al minuto 38.

Joel Ordóñez disputó 89 minutos en la victoria del Club Brujas.
Joel Ordóñez disputó 89 minutos en la victoria del Club Brujas. ( EFE )

En el arranque de la segunda parte, los belgas buscaron conseguir el segundo gol para empezar a sentenciar el encuentro.

Al minuto 60, el conjunto italiano tuvo la más clara del partido de los pies de Ademola Lookman al querer sorprender al portero del Club Brujas, pero el disparo fue atajado.

11 minutos después, el Atalanta empató el encuentro de los pies de Lazar Samardzic desde el punto penal, tras un ligero toque del portero a Pasalic.

El conjunto italiano remontó el partido con un fuerte cabezazo de Pasalic, después de que el ecuatoriano no llegó a la marca.

En los minutos finales del encuentro, Joel Ordóñez empezó a sentir molestias físicas, y tuvo que abandonar el campo de juego por Zaid Romero.

Temas
Fútbol
Champions League
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
UEFA Champions League
Fútbol Europa
Club Brujas
Joel Ordoñez
Ecuador
Noticias
