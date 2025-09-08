Los jugadores del Deportivo Cuenca reclaman dos meses de sueldo y pone plazo a la directiva

Este lunes 8 de septiembre, los jugadores del Deportivo Cuenca reclamaron el pago de dos meses de sueldo y los arriendos de sus domicilios, además de otorgarle un plazo a la directiva para llegar a un acuerdo.

En una rueda de prensa con todo el plantel, un representante de los jugadores leyó el comunicado oficial del grupo con su inconformidad por las deudas

“Hemos sido paciente en la espera de pago de nuestros salarios de julio y agosto, nos deben dos meses, así como los arriendos de ese período”, informaron.

