Los jugadores del Deportivo Cuenca reclaman dos meses de sueldo y pone plazo a la directiva

Los jugadores del Deportivo Cuenca revelaron que les deben dos meses de sueldo y el pago de sus arriendos, por lo que analizan tomar medidas, pero sí jugarán el partido de Copa Ecuador.

   
    Deportivo Cuenca compite en la parte alta de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.( API )
Este lunes 8 de septiembre, los jugadores del Deportivo Cuenca reclamaron el pago de dos meses de sueldo y los arriendos de sus domicilios, además de otorgarle un plazo a la directiva para llegar a un acuerdo.

En una rueda de prensa con todo el plantel, un representante de los jugadores leyó el comunicado oficial del grupo con su inconformidad por las deudas

“Hemos sido paciente en la espera de pago de nuestros salarios de julio y agosto, nos deben dos meses, así como los arriendos de ese período”, informaron.

"No hemos recibido una respuesta clara del presidente ni del director deportivo para el pago de las obligaciones"

Deportivo Cuenca pelea por clasificar al hexagonal principal de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.
Deportivo Cuenca pelea por clasificar al hexagonal principal de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim. ( API )

Por el silencio de la directiva, los jugadores decidieron que “esperamos hasta la noche de este lunes 8 de septiembre una respuesta del pago de la deuda y, de no existir, tomaremos medidas”.

Sin embargo, el plantel aclaró que “sí disputaremos el partido del miércoles 10 de septiembre por Copa Ecuador (ante Aucas) y evaluaremos otras acciones a tomar”, cerró.

Luego, los morlacos visitan al Técnico Universitario este domingo 14 de septiembre, a las 14:00. El Cuenca se ubica cuarto con 43 puntos.

