Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 11:03

Así fue la última victoria local de Ecuador sobre Argentina

El último triunfo de la selección de Ecuador ante Argentina, en condición de local, fue en el 2009 por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2010.

   
    Ecuador venció a Argentina en el estadio Olímpico Atahualpa.( Internet )
Ramiro Ulloa
La selección de Ecuador enfrentará a Argentina por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil. Sin embargo, la estadística no favorece a la Tri: hace 16 años que no logra ganarle a la Albiceleste como local.

En los últimos procesos, el duelo ante Argentina se disputó en Guayaquil (2022 y ahora en 2025), mientras que en ciclos anteriores se jugaba en Quito.

¿Cuándo fue la última victoria de Ecuador ante Argentina de local?

Para encontrar el triunfo más reciente de la Tricolor sobre los argentinos en territorio nacional hay que remontarse al 10 de junio de 2009, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Ese día, en Quito, Ecuador se impuso 2-0 con goles de Walter Ayoví y Pablo Palacios, en un partido inolvidable que también tuvo como protagonista a Marcelo Elizaga, quien le atajó un penal a Carlos Tévez.

En general, la última victoria de Ecuador frente a Argentina fue en Buenos Aires, el 8 de octubre de 2015, camino a Rusia 2018.

Ecuador venció 2-0 a Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2010.
Ecuador venció 2-0 a Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2010. ( Internet )

Ecuador volverá a medir fuerzas con Argentina este martes 9 de septiembre a las 18:00, en un duelo en el que los campeones del mundo llegarán sin Lionel Messi y Cuti Romero.

El enfrentamiento se disputará este martes 9 de septiembre, a las 18:00, por la transmisión de El Canal del Fútbol y Zapping.

