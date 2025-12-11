Fútbol Nacional
11 dic 2025 , 12:23

Jorge Célico negocia su llegada al Orense SC

La directiva de Orense SC conversa con Jorge Célico para su llegada como nuevo entrenador para el 2026.

   
    Jorge Célico podrá ser el entrenador del Orense SC para el 2026.( Redes sociales )
Orense SC consiguió clasificar a la Copa Sudamericana para la temporada 2026, por lo que la directiva quiere contar con Jorge Célico como su nuevo entrenador.

El conjunto machaleño aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2026 al quedar en el hexagonal final de la LigaPro; sin embargo, rápidamente se quedó sin posibilidades de llegar a la Copa Libertadores.

Orense con Raúl Antuña tiene la posibilidad de acabar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, pero igualmente avanzará a la Sudamericana, y quiere un mejor desempeño para el 2026.

Lea más: Javier Mascherano influyó para que Inter Miami enfrente a Barcelona SC en un amistoso

Según información del periodista Stalin Cobena, Célico tiene avanzadas las conversaciones con la directiva machaleña para convertirse en el nuevo entrenador del club en el 2026.

Orense analiza la continuidad de Raúl Antuña como entrenador. ( API )

Cabe recordar que Célico dirigió a Emelec en este 2025, pero fue despedido por el mal momento del club con siete derrotas, siete empates y cuatro victorias.

Lea más: 9 de Octubre pide a la FEF ascender a la Serie A, tras el descenso de El Nacional

En este 2025, Orense empezó la temporada con Santiago Escobar como entrenador, pero por malos resultados y temas de salud cambió a Raúl Antuña como el director técnico.

Para este año, el equipo de Machala disputó la Copa Sudamericana, pero fue eliminado en la ronda previa por el Mushuc Runa.

