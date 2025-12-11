Jorge Célico negocia su llegada al Orense SC

Orense SC consiguió clasificar a la Copa Sudamericana para la temporada 2026, por lo que la directiva quiere contar con Jorge Célico como su nuevo entrenador.

El conjunto machaleño aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2026 al quedar en el hexagonal final de la LigaPro; sin embargo, rápidamente se quedó sin posibilidades de llegar a la Copa Libertadores.

Orense con Raúl Antuña tiene la posibilidad de acabar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, pero igualmente avanzará a la Sudamericana, y quiere un mejor desempeño para el 2026.

Según información del periodista Stalin Cobena, Célico tiene avanzadas las conversaciones con la directiva machaleña para convertirse en el nuevo entrenador del club en el 2026.