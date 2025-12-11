Fútbol Nacional
Claudio Spinelli: "Me acusaron de racista y eso no se hace"

Claudio Spinelli reveló una situación que vivió durante el encuentro entre Independiente del Valle y Liga de Quito, por lo que pidió que LigaPro investigue la situación.

   
    Claudio Spinelli vivió un tenso momento durante el Independiente del Valle vs. Liga de Quito.( API )
Después del enfrentamiento entre Independiente del Valle y Liga de Quito, Claudio Spinelli reveló que vivió un incómodo momento durante el partido, pues un rival lo acusó de decir cosas racistas.

Durante el juego, el atacante rayado tuvo un cruce con varios futbolistas albos y fue acusado de decir cosas racistas; algo que el argentino tachó como inaceptable y que nadie debe hacer.

“Pasó algo en el partido, no voy a decir quién fue, pero me acusaron de racista y eso no se hace”, comentó Spinelli en la entrevista post-partido.

El goleador de los rayados agregó que “no sé cómo sea, pero espero que se investigue, pues es una mentira que me puede causar mucho daño a mí y a mi familia”.

Independiente del Valle empató 0-0 con Liga de Quito en la LigaPro.
Independiente del Valle empató 0-0 con Liga de Quito en la LigaPro. ( API )

Anteriormente, la LigaPro investigó la acusación de Eddie Guevara a Nahuel Gallardo de decir cosas racistas durante el Deportivo Cuenca y Delfín.

Finalmente, Spinelli comentó que “no son armas para jugar en un partido, eso no se hace y es muy de mala persona”, cerró.

En esta temporada, el delantero de 28 años registra 28 goles y dos asistencias en 49 partidos disputados con los rayados.

